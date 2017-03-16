Darbe girişimi | Tutuklu Ali Fuat Yılmazer’in diğer kızı da ‘ByLock’tan gözaltında

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

16.00 İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube’nin tutuklu eski müdürü Ali Fuat Yılmazer’in diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer de, Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı Ankara’dan İstanbul’a getirilecek olan Yılmazer’in ‘Günün Yağmurları Derneği’ ve ‘Çağın Mağdurları Derneği’ne üye olduğu öğrenildi.

11.50 Gülen Cemaati’nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp ardından tutuklanan, hakkında bir tutuklama kararı da gazeteci Hrank Dink davasından çıkan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızı avukat Fatma Yılmazer gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre Fatma Yılmazer’in Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı ve Bank Asya’da hesap arttırıcı hareketleri olduğu iddia ediliyor. Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi’nde bulunan babasının avukatlığını yapıyordu.