Darbe girişimi | TÜBİTAK’ta 1846 kişi ‘FETÖ’den atıldı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
14.00 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK’ta 1846, bakanlıktan da 440 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.
Bakan, işten çıkarmaların 17-25 Aralık operasyonlarından sonra, Şubat 2014’te başladığını belirtti.
Özlü, ‘FETÖ’nün bakanlıkta etkin olduğunu söylediği 2011-2013 yıllarında TÜBİTAK’ta 1703 kişinin işe alındığını, kurumda toplam 4 bin 500 çalışanın bulunduğu dikkate alındığındaysa sayının çok yüksek olduğunun görüldüğünü aktardı.
13.38 Antalya’da ‘FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlanan Serik Genç İşadamları Derneği üyesi 21 şüpheli, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
13.00 Kaynak Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 12 kişiyi gözaltına almak için beş kentte operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden dördü gözaltına alındı, altısının yurtdışında olduğu tespit edidildi, iki kişi aranıyor.