Darbe girişimi | TÜBİTAK’a operasyon: 24 çalışan gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

11.55 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gülen Cemaati soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. 14 kişi İstanbul’da, 8 kişi Kocaeli’de, 2 kişi ise Ankara’da evlerinde gözaltına alındı.

15 Şubat

17.35 Rize’de yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A.’nın da bulunduğu dört öğretim görevlisi ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

08.42 Adana merkezli sekiz ilde, Gülen Cemaati soruşturması kapsamında aralarında üç emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler arasında, Gülen Cemaati’nin gizli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.