Darbe girişimi | TÜBİTAK çalışanı dokuz mühendis tutuklandı

Yunan hükümet yetkilisi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı düşünülen iki askerin Meriç nehri üzerinden ülkelerine gelerek iltica talebinde bulunduğunu ve tutuklandıklarını açıkladı. Reuters’a konuşan yetkili, tutuklanan iki askerin Yunanistan’a ‘siyasi iltica’ başvurusunda bulunduğunu söyledi. Bir başka hükümet yetkilisi ise iki askerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikastle görevlendirilen SAT komandoları arasında bulundukları gerekçesiyle arandığını söyledi. Yetkilinin aktardığı […]