Darbe girişimi | TRT’nin eski spikeri Turgut Usul ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

19.50 AA’nın haberine göre, eski TRT spikeri Turgut Usul ‘FETÖ üyeliği’ suçundan tutuklandı.

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Usul, KHK’yla ihraç edilmişti.

11:00 ‘FETÖ’ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu’na bağlı yedi sendikada yöneticilik yapan 15’i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 33’ü gözaltına alındı, diğerleri aranıyor.

10:00 Konya başsavcılığı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 58’i muvazzaf 70 asker hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ve jandarma, 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlar, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan askerler ve askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptığı belirtilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda başlatıldı.

70 asker hakkında yakalama kararı ‘FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolaşmak’ suçlarından çıkarıldı.

3 Ocak

21.30 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sekizi açığa alınan, ikisi meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleğe geri kabul etti. HSK 2. Dairesi açığa alınan sekiz hakim savcının göreve dönmesine karar verirken HSK Genel Kurulu ihraç edilen hakimin itirazını kabul etti.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, “Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock’a yönlendirilerek mağdur edildikleri” gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK’ya başvuruda bulundu. HSK Genel Kurulu Hakimler Nilsu Deniz ve Lale Yıldız’ın kesinleşmeyen ihraç kararlarına itirazlarını inceledi. Kurul, haklarındaki delilleri değerlendirerek, iki hakimin ihraçlarını kaldırdı ve mesleğe iadesine karar verildi.

HSK’nın açığa alma kararlarını kaldırdığı bu sekiz hakim savcı ise şöyle: “Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Adalet Müfettişi Gülbey Aslan”

10.45 17-25 Aralık operasyonlarından sonra para yatırılması ‘FETÖ’ davalarında önemli delil teşkil eden Bank Asya’nın 68 hissedarına yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu başsavcılığının talimatının, bankada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarına yönelik olduğu bildirildi.

İstanbul merkezli dokuz ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.