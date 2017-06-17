Darbe girişimi | Topbaş’ın damadı Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
14.10 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı.
Kavurmacı, işadamlarına yönelik TUSKON iddianamesinde, Çapkın ise ‘Mülkiye yapılanması’ iddianamesinde şüpheli olarak yer alıyor.
12.30 3 Haziran’da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem serbest bırakılırken, eşi Gülümser Erdem tutuklandı.
12.00 Hala görevde olan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay, ‘kanıtların karartılma’ ihtimaline karşı tutuklandı.
11.17 ‘FETÖ/PDY’nin İstanbul Adli Tıp Yapılanması’na yönelik 39’u tutuklu ikisi firari 52 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan 11 kişinin tahliyesine, dört kişinin de tutuklanmasına karar verildi.
08.30 ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına dair vali ve kaymakamlara yönelik iddianamenin kabulü ardından yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gece geç saatlerde teslim oldu.
Eski Denizli valisi Abdülkadir Demir hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı var.
16 Haziran 2017
17.58 Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Yılmaz gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Teslim olan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15.35 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 3 Haziran’da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11.00 Ankara’daki ‘FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personeli 25, PTT’ personeli altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri bu sabah başladı. Gözaltı kararı verilen dört PTT personeli aktif çalışan.