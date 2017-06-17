Darbe girişimi | Topbaş’ın damadı Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı

Yazar Ayşe Kulin, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine iade edilmeleri talebiyle 101 gündür açlık grevi yapan iki eğitimci için bir mesaj yayınladı. Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı. Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine […]