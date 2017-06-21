Darbe girişimi | TİM başkan vekili emniyet sorgusunun ardından serbest

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

21 Haziran

16.00 Denizli’deki ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında aralarında Denizli İhracaatçılar Birliği (DENİB) Başkanı ve Türkiye İhracaatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert’in de bulunduğu altı işadamı gözaltına alındı.

Kocasert, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

20 Haziran

20.28 Hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Hakan Şükür’e Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından verilen fahri doktora geri alındı.

İHA’nın haberine göre üniversiteden yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayri meşru bir şekilde yapılanmış FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeni ile Üniversitemiz Senatosu’nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilmiş olan Fahri Doktora Unvanı’nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.”