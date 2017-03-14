Darbe girişimi | THY’ye ‘FETÖ’ operasyonu: 26 kişinin işine son verildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

15.20 Türk Hava Yollar’ında (THY) ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 26 kişinin işine son verildi. Bunlar arasında yedi pilot ve genel müdür özel kalem müdürü iki kişinin de bulunduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından işten çıkarılanlara gönderilen yazıda şöyle dendi: “Ortaklığımıza yapılan ihbar ve şikayetler dikkate alındığında, FETO/PDY terör örgütleriyle bağlantınız hakkında fiillerden birini veya bir kaçını işlemiş olabileceğiniz hususu değerlendirildi ve ByLock şifreli konuşma programı kullanıcısı olduğunuz tespit edildiği gerekçesiyle…”