Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Darbe girişimi | Şortlu kadına saldıran Çakıroğlu’nu salıveren hakim tutuklandı

 

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

12.30 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen sekiz hakim ve savcı ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Tutuklanan hakimler arasında, Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar veren hakim İbrahim Uyanık da var.

Çakıroğlu, 26 Ekim 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Gözaltına alınan 54 hakim ve savcıdan sekizi, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanırken, 46 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Darbe girişimi 20 Mart | 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan 6 bin 511 kişi ihraç edildi

Darbe girişimi 17-18 Mart | İhraç edilen hakim ve savcılardan 20’si gözaltına alındı

Darbe girişimi 14 Mart | THY’ye ‘FETÖ’ operasyonu: 26 kişinin işine son verildi

Darbe girişimi 11 Mart | 20 şehirde operasyon: İhraç edilen 62 polis gözaltında

Darbe girişimi 8-9-10 Mart | Habertürk spikerinin görevine ‘ByLock’tan son verildi

Darbe girişimi 6-7 Mart | AA’nın cumhurbaşkanlığı muhabiri gözaltına alındı

Darbe girişimi 3 Mart | TÜBİTAK’ta 1846 kişi ‘FETÖ’den atıldı

Darbe girişimi 1 Mart | Erzincan’da 18 eski polis ‘ByLock’tan tutuklandı

Darbe girişimi 27 Şubat | HSYK, 454 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi

Darbe girişimi 24 Şubat | Emniyete operasyon: Üçü eski emniyet müdürü 14 polis gözaltında

Darbe girişimi 22-23 Şubat | TÜBİTAK çalışanı dokuz mühendis tutuklandı

Darbe girişimi 18-20 Şubat | HSYK, 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Darbe girişimi 15-16 Şubat | Eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı

Darbe girişimi 10-11 Şubat | Kardak dönüşü gözaltına alınan asker adli kontrolle serbest

Darbe girişimi 8-9 Şubat | Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde sekiz gözaltı

Darbe girişimi 7 Şubat | Cumhurbaşkanlığı eski yaveri dahil sekiz albay serbest bırakıldı

Darbe girişimi 5-6 Şubat | İTÜ’de görevli 28 akademisyene tutuklama talebi

Darbe girişimi 1-2 Şubat | Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler’e ‘ByLock’ gözaltısı

Darbe girişimi 31 Ocak | Kamu kurumlarında 94 bin 867 kişi ‘FETÖ’den ihraç edildi

Darbe girişimi 30 Ocak | Yunanistan’a kaçarken yakalanan eski TRT spikeri tutuklandı

Darbe girişimi 26-27 Ocak | Adli Tıp Kurumu’nda 11 personel gözaltına alındı

Darbe girişimi 23-24 Ocak | Trabzonspor’un avukatlarından Sinan Gün tutuklandı

Darbe girişimi 21-22 Ocak | Dokuz ilde eş zamanlı operasyon: 16 asker gözaltında

Darbe girişimi 19 Ocak | TSK’ya ‘ByLock’ operasyonu: Gözaltı sayısı 146’ya yükseldi

Darbe girişimi 18 Ocak | Fethullah Gülen’in yeğenine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimi 17 Ocak | Rota Haber’in yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı

Darbe girişimi 16 Ocak | 23 üst rütbeli subaya ‘ByLock’ gözaltısı

Darbe girişimi 15 Ocak | KKTC’de dokuz albay gözaltına alındı

Darbe girişimi 13 Ocak | Doğan Holding’in iki yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest

Darbe girişimi 12 Ocak | Erdoğan’ın eski koruma müdürü Maksut Karal tutuklandı

Darbe girişimi 9 Ocak | Sekiz askeri personel gözaltına alındı

Darbe girişimi 7 Ocak | Sakarya’ya giden tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı

Darbe girişimi 6 Ocak | 41 ilde operasyon: 70 kişi hakkında gözaltı kararı

Darbe girişimi 5 Ocak | 380 iş insanı hakkında gözaltı kararı

Darbe girişimi 31 Aralık | Uşak Üniversitesi rektörü ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı

Darbe girişimi 30 Aralık | ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 100 rütbeli asker tutuklandı

Darbe girişimi 29 Aralık | ‘Bylock’ kullandığı belirlenen 61 rütbeli asker tutuklandı

Darbe girişimi 28 Aralık | 22 ilde operasyon: 34 muvazzaf asker gözaltına alındı

Darbe girişimi 27 Aralık | Kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanı sekiz kişi tutuklandı

Darbe girişimi 22-23-24 Aralık | Malazgirt savcısı tutuklandı

Darbe girişimi 21 Aralık | MEB, 2 bin personelini görevden uzaklaştırdı

Darbe girişimi 20 Aralık | Ankara’da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı

Darbe girişimi 19 Aralık | Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanına tutuklama istenmedi

Darbe girişimi 17-18 Aralık | 530 rütbeli asker hakkında ‘ByLock’ gerekçeli gözaltı kararı

Darbe girişimi 14 Aralık | Komisyonun CHP’li üyeleri tutuklu askerlerle görüşmek için başvurdu

Darbe girişimi 9-10-12 Aralık | Yedi kaymakam tutuklandı

Darbe girişimi 8 Aralık | ‘Kozmik Oda’ savcısı tutuklandı

Darbe girişimi 5-6 Aralık | Hatay’da ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle 15 polis tutuklandı

Darbe girişimi 2 Aralık | Milli Eğitim Bakanlığı’nda 3 bin 592 kişi görevine iade edildi

Darbe girişimi 1 Aralık | Galatasaraylı eski futbolculara 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Darbe girişimi 30 Kasım | Adana merkezli dört ilde operasyon: 26 kişi gözaltında

Darbe girişimi 28-29 Kasım| Hatay’da 26 polis ‘ByLock’tan tutuklandı

Darbe girişimi 26 Kasım | Samsun’da 24 öğretmen gözaltına alındı

Darbe girişimi 25 Kasım | Açığa alınan 6 bin öğretmen göreve iade edildi

Darbe girişimi 24 Kasım | 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı

Darbe girişimi 23 Kasım | İçişleri Bakanı: Bakanlık bünyesinde 21 bin 929 kişi ihraç edildi

Darbe girişimi 22 Kasım | Bakan Bozdağ: ‘FETÖ’den 39 bin 378 kişi tutuklu

Darbe girişimi 19 Kasım | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin koruma polisleri ‘ByLock’tan açığa alındı

Darbe girişimi 18 Kasım | Yıldız Teknik’te 73 akademisyen gözaltına alındı

Darbe girişimi 17 Kasım | Savunma Bakanı Işık: TSK’da 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı

Darbe girişimi 16 Kasım | Gülen’in avukatlarından Feti Ün tutuklandı

Darbe girişimi 15 Kasım | Bakan: 10 bine yakın Eğitim-Sen üyesi soruşturuluyor

Darbe girişimi 14 Kasım | HSYK: 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edildi

Darbe girişimi 13 Kasım | Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi’ne tahsis edildi

Darbe girişimi 11-12 Kasım | 15 Temmuz’da yaralanan yurttaş yaşamını yitirdi

Darbe girişimi 10 Kasım | Bozdağ: 36 bin tutuklu, 4 bin 115 yakalama kararı var

Darbe girişimi 9 Kasım | ‘Kozmik Oda’nın savcısı Mustafa Bilgili gözaltına alındı

Darbe girişimi 8 Kasım | İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tahliye edildi

Darbe girişimi 7 Kasım | Gözaltındaki 60 pilottan 20’si tutuklandı

Darbe girişimi 5-6 Kasım | Iğdır Üniversitesi Rektörü İbrahim Hakkı Yılmaz tutuklandı

Darbe girişimi 4 Kasım | Sekiz subay, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten’ tutuklandı

Darbe girişimi 3 Kasım | Eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara ‘FETÖ’ sorulacak

Darbe girişimi 2 Kasım | Gülen’in gözaltına alınan iki yeğeni tutuklandı

Darbe girişimi 1 Kasım | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10 kişi tutuklandı

Darbe girişimi 31 Ekim | Iğdır Üniversitesi rektörü gözaltına alındı

Darbe girişimi 29-30 Ekim | Çeşitli kentlerde 63 pilot gözaltına alındı

Darbe girişimi 28 Ekim | Çavuşoğlu: Bakanlıklardaki 500 FETÖ mensubunu attık

Darbe girişimi 27 Ekim | Sağlık Bakanlığı: 436 personel görevine iade edildi

Darbe girişimi 26 Ekim | YARSAV eski başkanı Murat Arslan tutuklandı

Darbe girişimi 25 Ekim | 15 Temmuz resmi tatil, Kazan’ın yeni adı ‘Kahramankazan’

Darbe girişimi 24 Ekim | ‘FETÖ’ şüphelisi öğretmen, uyuşturucu satıcısının evinde yakalandı  

Darbe girişimi 23 Ekim | Gülen’in iki yeğeni İzmir’de gözaltına alındı

Darbe girişimi 21 Ekim | Muğla’da 10 öğretmen ‘Bylock’ gerekçesiyle tutuklandı

Darbe girişimi 20 Ekim | ‘ByLock’ yazılımcısı olduğu ileri sürülen İhsan Taşkın tutuklandı

Darbe girişimi 19 Ekim | Kurtulmuş: 115 bin kişi hakkında işlem yapıldı

Darbe girişimi 18 Ekim | Genelkurmay İkinci Başkanı Dündar: Şu anda bir darbe riski yok

Darbe girişimi 17 Ekim | Süvari Giyim’in de dahil olduğu 54 şirkete kayyım atandı

Darbe girişimi 15-16 Ekim | Bakan Yılmaz: 2 bin 635 personel tutuklandı, 313’ü aranıyor

Darbe girişimi 14 Ekim | Çalışma Bakanı: Kamuya alımları belirli bir süre durdurduk

Darbe girişimi 13 Ekim | HSYK, 184 hakim ve savcıyı daha açığa aldı

Darbe girişimi 12 Ekim | Kapatılan Zaman’ın tutuklu iki yazarı tahliye edildi

Darbe girişimi 11 Ekim | Meclis’te kabul edildi: OHAL üç ay uzatıldı

Darbe girişimi 8-9 Ekim | 85 gündür aranan binbaşı yakalandı

Darbe girişimi 7 Ekim | Özhaseki: El konulan taşınmazların değeri 15 milyar lira civarı

Darbe girişimi 6 Ekim | Harran Üniversitesi eski rektörü havaalanında gözaltına alındı

Darbe girişimi 5 Ekim | 540 asker görevinden uzaklaştırıldı

Darbe girişimi 4 Ekim | Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne tarihçi Erhan Afyoncu atandı

Darbe girişimi 3 Ekim | Kurtulmuş: Dört partinin katılımıyla KHK komisyonu kurulacak

Darbe girişimi 1-2 Ekim | Fethullah Gülen’in kardeşi İzmir’de yakalandı

Darbe girişimi 30 Eylül | Silivri, Metris ve Bakırköy cezaevlerinde 87 kişiye gözaltı kararı

Darbe girişimi 29 Eylül | Gaziantep Üniversitesi’nde 90 memur ve akademisyen gözaltına alındı

Darbe girişimi 28 Eylül | Bozdağ: Şu ana kadar 32 bin kişi tutuklandı

Darbe girişimi 27 Eylül | CHP, bir KHK’yı daha Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Darbe girişimi 26 Eylül | ‘Bursa bölge sorumlusu’ olduğu öne sürülen kişi tutuklandı

Darbe girişimi 23-25 Eylül | Gülen’in altı akrabası ‘propaganda’dan gözaltında

Darbe girişimi 22 Eylül | Futbolda deplasman yasağı kaldırıldı

Darbe girişimi 21 Eylül | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli 17 er tahliye edildi

Darbe girişimi 20 Eylül | Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz gözaltına alındı

Darbe girişimi 19 Eylül | 27 bin 715 öğretmen ihraç edildi, 9 bin 465’i açığa alındı

Darbe girişimi 10-18 Eylül | OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açılacak

Darbe girişimi 9 Eylül | Ankara’da 32 teğmen yeni delillerin ardından tahliye edildi

Darbe girişimi 8 Eylül | MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı

Darbe girişimi 7 Eylül | Topbaş’ın damadı dahil 65 işadamına tutuklama talebi

Darbe girişimi 6 Eylül | Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu tutuklandı

Darbe girişimi 5 Eylül | AKP’li eski vekil İdris Şahin serbest bırakıldı

Darbe girişimi 4 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Çapkın, Silivri Cezaevi’ne konuldu

Darbe girişimi 3 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı

Darbe girişimi 2 Eylül | Bakan Bozdağ: 3 bin 838 mahkum ve tutuklu salıverildi

Darbe girişimi 1 Eylül | Yeni KHK’larla binlerce kamu çalışanı görevden çıkarıldı

Darbe girişimi 31 Ağustos | Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı

Darbe girişimi 30 Ağustos | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı

Darbe girişimi 29 Ağustos | KPSS soruşturmasında 13 TRT çalışanı tutuklandı

Darbe girişimi 28 Ağustos | Yunanistan’a kaçan askerler üç ülkeye sığınma talebinde bulundu

Darbe girişimi 27 Ağustos | Üç eski büyükelçi tutuklandı

Darbe girişimi 26 Ağustos | Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı

Darbe girişimi 25 Ağustos | AKP’li dört belediye başkanı partiden ihraç edildi

Darbe girişimi 24 Ağustos | Biden: Daha erken Türkiye’ye gelmediğime pişmanım

Darbe girişimi 23 Ağustos | YAŞ kararları onaylandı: 586 albay emekli edildi

Darbe girişimi 22 Ağustos | Tahliye olanların sayısı 22 bin 198’e ulaştı

Darbe girişimi 21 Ağustos | Balyoz davası savcısı, ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklandı

Darbe girişimi 20 Ağustos | Üç kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı

Darbe girişimi 19 Ağustos | Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı

Darbe girişimi 18 Ağustos | Gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı

Darbe girişimi 17 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 20 bin 355 kişi tutuklu, 40 bin 29 kişi gözaltına alındı

Darbe girişimi 16 Ağustos | Gülen için baronun atadığı avukat çekilme talebinde bulundu

Darbe girişimi 15 Ağustos | Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni KHK çıktı

Darbe girişimi 14 Ağustos | Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na Akar da katılacak

Darbe girişimi 13 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 76 bin 597 memur açığa alındı

Darbe girişimi 12 Ağustos | 162 asker firarda, 3 bin 185 asker TSK’dan ihraç edildi

Darbe girişimi 11 Ağustos | 17 bin 740 tutuklu, 5 bin 685 kişi gözaltında

Darbe girişimi 10 Ağustos | HSYK, 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

Darbe girişimi 9 Ağustos 2016 | 15 Temmuz gecesi Ankara’da 146 yurttaş hayatını kaybetti

Darbe girişimi 8 Ağustos | Kurtulmuş: Kamu çalışanlarının izin yasağı kaldırıldı

Darbe girişimi 6 Ağustos | Yıldırım: Yenikapı’da slogana müsaade edilmeyecek

Darbe girişimi 5 Ağustos | Dokuzu general 288 asker firarda

Darbe girişimi 4 Ağustos | Erdoğan: Yakalananlar buzdağının görünen yüzü

Darbe girişimi 3 Ağustos | Tutuklu sayısı 13 bin 519’a yükseldi

Darbe girişimi 2 Ağustos| Başbakan Yıldırım: Yeni bir KHK yayınlanacak

Darbe girişimi 1 Ağustos| Savunma Bakanı Işık: Dokuzu general 311 asker firari

Darbe girişimi 31 Temmuz I Marmaris’te aranan 11 asker daha yakalandı

Darbe girişimi 30 Temmuz | Şahin Alpay ve Ali Bulaç dahil Zaman gazetesinin altı eski yazarı tutuklandı

Darbe girişimi 29 Temmuz | Nazlı Ilıcak dahil 17 gazeteci tutuklandı

Darbe girişimi 28 Temmuz | YAŞ kararları açıklandı: Komuta kademesinde değişiklik yok

Darbe girişimi 27 Temmuz | 149 general ve amiral ihraç edildi, 18 televizyon ve 45 gazete kapatıldı

Darbe girişimi 26 Temmuz | Bülent Mumay’la birlikte gözaltındaki gazeteci sayısı 16’ya yükseldi

Darbe girişimi 25 Temmuz | Yıldırım: Yeni anayasa konusunda liderlerle görüş birliğine vardık

Darbe girişimi 24 Temmuz | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez ‘Ak Saray’a gidiyor; Demirtaş’a davet yok

Darbe girişimi 23 Temmuz | 123 general ve amiral tutuklu

Darbe girişimi 22 Temmuz | Erdoğan: İkinci bir emre kadar meydanları bırakmayın

Darbe girişimi 21 Temmuz | Erdoğan bir kez daha: İstihbarat zaafı açık

Darbe girişimi 20 Temmuz | Kritik MGK’dan üç ay OHAL çıktı

Darbe girişimi 15-19 Temmuz | Gözaltındaki asker sayısı 6 bin 746, 1258’i tutuklu

SON HABERLER

Demirtaş ve Yüksekdağ’dan Nevruz mesajı: Halkımıza mahcubuz ama diz çökmeyeceğiz

  HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, cezaevinden gönderdikleri Nevruz mesajında demokratik siyasetle barış mücadelesinden vazgeçmediklerini belirtti. 4 Kasım’dan bu yana tutuklu HDP’li başkanlar, ‘Zindanlardaki bütün HDP’li siyasetçiler adına’ notuyla gönderdikleri mesajda barışın sağlanamaması nedeniyle mahcup hissettiklerini ancak ‘diz çökmeyeceklerini’ söyledi. HDP’nin yayınladığı mesaj şöyle: “Çok değerli kardeşlerimiz, sevgili annelerimiz, genç arkadaşlarımız, kadın yoldaşlarımız,  […]

Darbe girişimi | Şortlu kadına saldıran Çakıroğlu’nu salıveren hakim tutuklandı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 12.30 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen sekiz hakim ve savcı ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçundan tutuklandı. Tutuklanan hakimler arasında, Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar veren hakim İbrahim Uyanık da var. Çakıroğlu, 26 […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...