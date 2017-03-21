Darbe girişimi | Şortlu kadına saldıran Çakıroğlu’nu salıveren hakim tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 12.30 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen sekiz hakim ve savcı ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçundan tutuklandı. Tutuklanan hakimler arasında, Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar veren hakim İbrahim Uyanık da var. Çakıroğlu, 26 […]