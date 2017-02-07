Darbe girişimi sonrası yenilenen 57 ders kitabının maliyeti yaklaşık 44 milyon lira

Milli eğitim bakanlığının Gülen Cemaati’ne ait kavramları çağrıştırması nedeniyle okullara dağıtımını durdurduğu 57 kitabın düzeltme ve yeni baskılarının maliyetinin 43 milyon 741 bin lira olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, geçen yılın eylül ayında yaptığı açıklamada, 58 kitapta Gülen Cemaati’ne ait kavramları çağrıştıran ‘bilinçaltına yönelik mesajlar’ belirlendiğini açıklamış, bu kitapların yeniden basılacağını söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 50 milyon lira değerindeki 13 bin ton kitabı iptal ettiğini ve iptal edilen kitaplar arasında sadece darbe girişiminin ardından kapatılan yayınevlerine ait kitapların olmadığını söylemişti: “Müjdat Gezen’in adı geçtiği için İngilizce kitabı da iptal edildi. Matematik kitabında ise ‘F noktasından G noktasına doğru’ örneği verildiği ve bu örnekte Fethullah Gülen’in isminin baş harfleri olması gerekçesiyle de kitap iptal edildi.”

Eğitim öğretim yılının başında il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderen bakanlık, geçici süreyle ders kitaplarını bakanlığın internet sitesinde bulunan PDF formatından çıktı alınarak ‘kısmi fotokopi’ olarak dağıtılmasını istemişti.

Bakan, soru önergesini yanıtladı

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberinde, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine verdiği yanıt aktarıldı.

Yüceer önergesinde, darbe girişiminin ardından kaç kitap için toplatılma kararı çıkarıldığını ve yeni basılan kitapların maliyetini sordu.

Yanıtta, “Bakanlığımızca okullara dağıtımı durdurulan 57 ders kitabının yeniden baskıları yapılarak özel sektör yayını ders kitapları 6 Kasım 2016, Bakanlığımız yayını ders kitapları 30 Kasım 2016 tarihi itibariyle dağıtım noktası il ve ilçe müdürlüklerine teslimi sağlanmıştır. Düzeltmeleri yapılarak yeni baskıları yapılan ders kitaplarının maliyeti 43 milyon 741 bin 626 TL’dir” dendi.

Bakanlığa bağlı okul kütüphanelerinde, 27 Temmuz tarihli KHK listesinde adı geçen yayınevlerine ait 216 bin 223 adet kitap tespit edildiği ve söz konusu kitapların kütüphane kayıtlarından düşürülmesi için işleme başlandığı belirtildi.