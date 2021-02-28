Darbe girişimi sonrası 20 bin kişi Yunanistan’a kaçtı

Darbe girişiminin ardından yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a gittiği belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçanların sayısı 19 bin 653 olarak tespit edildi.

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Bu kişilerden 9 bini, Yunanistan’a iltica başvurusunda bulundu, 2 bini kabul edildi. 7 bin kişiye henüz cevap verilmezken, 697’sinin başvurusu kabul edilmedi.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan batı sınırı, sığınmacılar tarafından kaçak geçişler için kullanılıyor. Ancak darbe girişiminin ardından çok sayıda ‘FETÖ’ şüphelisi ya da PKK ve DHKP-C örgütlerinin üyeleri bu güzergah üzerinden Türkiye’den kaçıyor.