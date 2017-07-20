Darbe girişimi | Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
16.34 Mardin merkezli sekiz kentte düzenlenen ‘ByLock’ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.
20 Temmuz
23.00 Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) eski rektörü Prof. Dr Hüseyin Bağcı tutuklandı.
18.48 ‘ByLock’ operasyonunda gözaltına alınandan TRT’nin sekiz eski çalışanı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandı.
16:45 Karabük merkezli yedi ilde ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları iddiasıyla dokuz kişi gözaltına alındı.
16:30 Sivas merkezli üç ilde ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla sekiz şüpheli gözaltına alındı.
16:00 Sinop merkezli sekiz ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’ndaki ‘kripto’ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden dördü tutuklandı.
15:00 Tokat merkezli 15 ilde üçü teğmen, 19’u astsubay 30 kişi gözaltına alındı.
14:00 Kırşehir’de meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu beş kişi, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.