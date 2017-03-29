Darbe girişimi | Sekiz AA muhabirine ‘ByLock’ gözaltısı

İstanbul’un Şişli ilçesinde Türkiye’nin en köklü okullarından Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve rezidans dahil yoğun yapılaşma öngören imar planlarının yürütmesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.