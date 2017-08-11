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Darbe girişimi sanığı albay tansiyonu yükseltti: Ha ha ha diye gülüyorum size

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Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü’ne ilişkin davada eski kurmay albay Bilal Akyüz’ün “Fetullah Gülen’in kitaplarını okudunuz mu?” sorusuna verdiği yanıt salonda gerilimi tırmandırdı.

Fotoğraf: DHA

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 486 sanığın yargılandığı davada dün savunmasını tamamlayan sanık Bilal Akyüz’ün bugünkü celsede çapraz sorgusuna geçildi. Akyüz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri’nde harekat başkanlığı teşkilat şube müdürü olarak görev yapıyordu.

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Akıncı Üssü’nde, Adil Öksüz ve diğer sivil imamları görmediğini söyleyen Akyüz, müşteki vekili avukat Emrullah Beytar’ın, “Fetullah Gülen’in kitaplarını okudunuz mu?” sorusuna “Hayır” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine tekrar söz alan Beytar, kendisinin Gülen’in tüm kitaplarını okuduğunu belirterek, “Said Nursi ile ilgili yazdığım bir kitap nedeniyle Fetullah Gülen’in bütün kitaplarını okudum. Sanığın dünkü savunmasında verdiği gemi örneği Gülen’in kitaplarında geçiyor. Gülen’in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Sanık ayak üstü yalan söylüyor” dedi.

Bu sözlere sanık avukatları tepki gösterirken, mahkeme başkanı Selfet Giray da soruların yorumsuz olmasına dikkat edilmesini istedi.

Avukatın, “Fetullah Gülen’in kitaplarını okumayan bu örneği veremez. Bunu nasıl izah ediyorsunuz” sorusuna sanık Akyüz, “Ha ha ha diye gülüyorum size” diye yanıt verdi.

Bu yanıt müştekilerin oturduğu bölümden yoğun tepki aldı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, güvenlik güçlerinden bağıran kişilerin salondan çıkartılmasını istedi.

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