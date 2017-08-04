Darbe girişimi | Polis Akademisi sınavı soruşturmasında 24 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

12.45 Diyarbakır’da ‘FETÖ’nün hücre evi olarak bilinen dört ‘gaybubet evi’ne yapılan operasonda dokuz kişi gözaltına alındı.

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12.40 Polis Akademisi’ne giriş için 2012’de yapılan sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonların Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli’de düzenlendiği bildirildi.

10.10 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bilim Sanayii veTeknoloji Bakanlığı 59 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli olmak üzere 20 kentte polisin operasyon yaptığı kişilerin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullancısı oldukları iddia edildi.