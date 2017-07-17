Darbe girişimi | OHAL Komisyonu’na bir günde 3 bin 28 başvuru

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

20.44 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bugün göreve başlayan OHAL Komisyonu’na, mesai bitimine kadar 3 bin 28 başvuru geldiğini söyledi. Kurtulmuş, komisyona toplamda 120 bin başvuru beklediklerini kaydetti.

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19.01 Diyarbakır’da ‘FETÖ’den gözaltına alınan vali yardımcısı Sercan Gökdemir tutuklandı.

16 Temmuz

20.33 Mersin’deki Akdeniz Sanayi ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) eski genel sekreteri G.D. gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı da bulunan şüpheli, ‘FETÖ’ye finansal destek sağlamak ve ‘FETÖ’ adına para toplamakla suçlandı.

20.31 Tekirdağ’daki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz

23:00 Diyarbakır başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ/PDY terör örgütü’ soruşturması kapsamında Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sercan Gökdemir, Ankara’dan döndüğü sırada havalimanında eşiyle birlikte gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.