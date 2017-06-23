Darbe girişimi | Namık Kemal Üniversitesi rektörü serbest bırakıldı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.13 ‘FETÖ’nün üniversite yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alınan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.12 Konya merkezli 32 kentteki ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınan 65 askerden 20’si tutuklandı, 45’i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmaya etkin pişmanlıktan faydalanan ‘FETÖ’ şüphelilerinin ifadeleri doğrultusunda yön verilmiş, ‘mahrem asker abileri’nin ifadeleri doğrultusunda bazı askeri personele ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında 7 Haziran’da 70 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

08.11 ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKP Yalova milletvekili Şükrü Önder, çıkarılığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

22 Haziran

14.40 Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile beş öğretim üyesi ‘‘FETÖ’nün üniversite yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Aynı üniversitede daha önce de NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de olmak üzere 38 kişi gözaltına alınmış, dokuz kişi tutuklanmıştı.

11.10 Eski AKP Yalova milletvekili Şükrü Önder, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yalova başsavcılığı, gözaltıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır.”