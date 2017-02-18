Darbe girişimi | MİT Müsteşarı Fidan’ı ifadeye çağıran savcı gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
12.11 Niğde merkezli dört kentte yapılan operasyonda ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen beşi avukat 17 kişi gözaltına alındı.
11.23 MİT raporuyla ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen Sakarya Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyen tutuklandı.
Gözaltına alınan 10 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. Üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz’in oğlu Yunus Ekiz de var.
08.48 Konya merkezli 30 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 42’si adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 23 tutuklandı, 19’u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ‘FETÖ imamı’ olduğu iddia ediliyor.
01.00 ‘Selam Tevhid’ soruşturmasında ‘kumpas’ yaptıkları iddiasıyla aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya İstanbul Kayaşehir’de gözaltına alındı. Sarıkaya, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmasıyla tanınıyor.
Vatan Caddesi’ndeki emniyete götürülen şüpheliler bugün ifade için Bakırköy Adliyesi’ne getirilecek.