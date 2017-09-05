Darbe girişimi | Maçka ilçe jandarma komutanı tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 19.04 İzmir merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, tutuklandı. 2009 yılında teğmenlik rütbesi alan Zengin’in ‘mahrem imamlar’ soruşturması kapsamında sorgulandığı, Maçka’daki PKK üyeleriyle herhangi bir bağlantısının tespit edilemediği ve bilgisayar, cep telefonu ve dijital cihazlarında ise ciddi bir […]