Darbe girişimi | Konya merkezli 31 şehirde operasyon: 100 kişi hakkında gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
10.15 Konya merkezli 31 ilde Gülen Cemaati’ne yönelik operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
22 Şubat
17.48 Sakarya’daki soruşturma kapsamında aralarında Karasu Müftüsü Mustafa Aydın ve Serdivan Müftüsü Ömer Yay’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın, Afyon’da katıldığı ilçe müftüleri toplantısında gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle memuriyetten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi.
13.00 Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in uzun yıllardır avukatlığını yapan Orhan Erdemli, İstanbul’da gözatına alındı.
12:20 Bursa merkezli operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Operasyon Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa’yı kapsıyor.