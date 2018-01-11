Darbe girişimi | Kocaeli’de bir yarbay ve iki astsubay ‘FETÖ’ bağlantısıyla itirafçı oldu

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.30 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Donanma Komutanlığı’nda görevli yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. ‘FETÖ/PDY’ bağlantılarının olduğunu söyleyip itirafçı oldu.

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İtirafçı olmak istediği iddia edilen yarbay ile astsubayların haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi.

10 Ocak

17.20 Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan dört muvazzaf subay daha polise teslim oldu.

AA’nın haberine göre subaylardan üçü yarbay ve biri binbaşı.

‘FETÖ’ üyesi olduklarını beyan eden subayların, etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi.

Kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın serbest bırakılmıştı.

9 Ocak

19.19 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017’de 48 bin 305 kişinin ‘FETÖ’den tutuklandığını belirterek gözaltı sayısını bunun yaklaşık üç katı olduğunu duyurdu. Bakan, “Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir” dedi.

19.15 Siirt merkezli 20 kentte yapılan operasyonda dördü binbaşı, ikisi yüzbaşı, biri üsteğmen, ikisi teğmen, 15’i astsubay ve yedisi de uzman erbaş olmak üzere 31 asker gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.