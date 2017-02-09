Darbe girişimi | Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde sekiz gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
9 Şubat
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne yönelik operasyonunda, aralarında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas’ın da bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.
8 Şubat
15.00 Mardin merkezli 12 ilde düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ operasyonlarında gözaltına alınan 20 rütbeli askerden 13’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunda tutuklanırken, yedisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin merkezli operasyon Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun, İzmir, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, ve Çorum’da düzenlenmişti.