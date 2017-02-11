Darbe girişimi | Kardak dönüşü gözaltına alınan asker adli kontrolle serbest

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10 Şubat

09.15 Aralarında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak ziyaretinde görev alan Yarbay Bilgehan Bülbül’ün de bulunduğu üç şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Bülbül, Kardak dönüşü, Eskişehir 1’inci Anajet Üssü’nde Filo Komutanı olan eşi Yarbay Nail Bülbül dahil 14 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11’in tutuklama talebiyle 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Bilgehan ve Nail Bülbül çiftinin de arasında bulunduğu üç kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, savcılık karara itiraz.

Yarbay Bilgehan Bülbül’ün 15 Temmuz sonrası Akar’ın özel kaleminde görevlendirildiği belirlenmişti

19.42 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP’nın İstanbul il başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 14 tutuklu sanıktan 10’u tahliye edildi. Tahliye edilen isimler şöyle: Asteğmen Berkay Demir, Astsubay Ali Aydoğan, uzman çavuşlar, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Fahrettin Kemal, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş ve Hüreyre Can Çatal.

Sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Yüzbaşı Gökhan Güney, Hasan Hüseyin Altunsoy ve üsteğmen Muzaffer Dikencik’in tutukluluk hali devam edecek.

16:00 Merkez Bankası (MB) ve Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) eski çalışanı 46 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’in haberine göre şüphelilerin ‘FETÖ’nün haberleşme uygulaması olduğu belirtilen ByLock’u kullandığı belirlendi. Haberde şüphelilerin bazılarının halen görevde bulunduğu, bazılarının ise ‘FETÖ’den ihraç edildiği belirtildi. MB ise, “Haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır” dendi.

11.54 İstanbul’da ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan kuvvet komutanlıklarından dokuz kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla rütbeli asker, askeri öğrenci ve askeri birliklerde görev yapan memurlara yönelik 18 Ocak’taki operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Altısı sahil güvenlik, üçü hava, ikisi de kara kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 11 kişi geçen salı günü adliyeye sevk edilmişti. Bu kişilerin adliyedeki işlemlerinin dün bittiği öğrenildi.

11.48 İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu işadamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ten ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yedi buçuk yıldan 15’e yıla kadar hapis cezası istendi.

AA’nın haberine göre 28 Ekim 2016’da tutuklanan Serdar Seyitoğlu için savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin ‘himmet’ adıyla işadamlarından para toplayıp ‘FETÖ’ye aktardığı belirtilmişti.

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in de paranın büyük miktarlara ulaşması nedeniyle şüpheliye plaket, takke, seccade ve tespih gönderdiği ifade edilmişti.

10.29 Kayseri’deki soruşturma kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim görevlisi 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. ‘ByLock’ kullandıkları belirtilen şüphelilerin 14’ü gözaltına alındı, üçü aranıyor.

10.03 Nevşehir’deki soruşturmada öğretmen S.G. ve astsubay S.V., ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı.

09.47 Sakarya’da dört şüpheli, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.