Darbe girişimi | İzmir’de ‘FETÖ’ operasyonu: 47 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

09:50 İzmir’de ‘FETÖ’yle ilişkili olduğu iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında, şehir merkezi ve altı ilçede, 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHA’nın haberine göre aramalarda Fethullah Gülen’in kitapları, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

10 Kasım

22.45 Akıncı Üssü’nde görüntülenen ‘sivil imam’ Kemal Batmaz’ın kardeşi Şakir Batmaz tutuklandı.

AA’nın haberine göre Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz’ın ‘FETÖ yöneticiliği’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz’ın “Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı” olduğu iddia edildi.

Batmaz’ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz’ın ‘FETÖ’ye ait evlerde kaldığını ve ‘FETÖ’cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayseri’de geçen yıl ağustos ayında ERÜ’de görev yapan akademik ve idari personele yönelik ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.