Darbe girişimi | İTÜ’de görevli 28 akademisyene tutuklama talebi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.10 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından Gülen Cemaati’nin akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli 28 akademisyenin tutuklanmaları talep edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, 23 şüphelinin Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olan ‘Bylock’u kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarına ilişkin yaşanan hareketliliğin de örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

5 Şubat

13.25 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen, eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen Önen’in üzerinden Erol Özyurt, eşi Tuğba Önen’in üzerinden ise Meral Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.