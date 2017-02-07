Darbe girişimi | İTÜ’de aralarında akademisyenlerin de olduğu 22 kişi tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.45 İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aralarında akademisyenlerin de olduğu 22 kişi tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 33 akademik ve idari personelden 22’si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11’i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerin ‘Bylock’ kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarındaki hareketlilikten örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

09.48 Konya merkezli 30 kentte 102 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

AA, aralarında ‘üst düzey yöneticiler’in de bulunduğu şüphelilerin ‘FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlandığını bildirdi.