Darbe girişimi | İstanbul’daki ‘ByLock’ operasyonunda 57 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
09.11 İstanbul’daki ‘ByLock’ operasyonunda 57 kişi gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube polisleri, hakkında gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için 32 ilçede eş zamanlı şafak baskınları yaptı.
Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin ‘ByLock’ kullandıkları iddia edildi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması yöneltildi.
Operasyonda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.