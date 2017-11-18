Darbe girişimi | İstanbul’da ‘FETÖ’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

07:30 İstanbul’da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

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DHA’nın haberine göre operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

16 Kasım

21.09 ‘FETÖ’ soruşturmasında 16 ay tutuklu kalan eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan tahliye edildi.

18.00 Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘FETÖ’ suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 teşkilat mensubunun ‘bakanlık oluru’yla görevlerine iade edildiğini duyurdu.

11 Kasım

09:50 İzmir’de ‘FETÖ’yle ilişkili olduğu iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şehir merkezi ve altı ilçede, 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHA’nın haberine göre aramalarda Fethullah Gülen’in kitapları, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

10 Kasım

22.45 Akıncı Üssü’nde görüntülenen ‘sivil imam’ Kemal Batmaz’ın kardeşi Şakir Batmaz tutuklandı.

AA’nın haberine göre Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz’ın ‘FETÖ yöneticiliği’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz’ın “Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı” olduğu iddia edildi.

Batmaz’ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz’ın ‘FETÖ’ye ait evlerde kaldığını ve ‘FETÖ’cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayseri’de geçen yıl ağustos ayında ERÜ’de görev yapan akademik ve idari personele yönelik ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.