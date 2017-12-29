Darbe girişimi | İstanbul’da ‘ByLock’tan tutuklu 201 kişi tahliye edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

20.43 Güncellenen ‘ByLock’ listesi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında tutuklanan 201 kişi tahliye edildi.

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18.15 Sakarya’da ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklanan teknik direktör Şaban Yıldırım, savcılığın mahkemeye yaptığı bildirim üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Yıldırım, 16 Mayıs’tan bu yana tutukluydu.

28 Aralık

20.50 ‘ByLock’ listesine göre, Ankara’da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. ‘ByLock’ kullanıcısı olmadıkları ve ‘FETÖ’ üyesi olduklarına dair haklarında başka delil bulunamayan 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.

17:25 Darbe girişiminde ‘sıkıyönetim komutanı’ olarak listede adı bulunan dönemin Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay komutanı tuğgeneral Hidayet Arı’nın da aralarında olduğu üç rütbeli sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya, İsmet Sezgin, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Arı, Ramazan Altun ve Ekrem Tekinaslan’a “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sezgin’e yedi yıl altı ay, Çamur’a altı yıl üç ay, Yılancı, Kaya ve Soylu’ya bir yıl altı ay, Avcı ve Çevik’e bir yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Avcı ve Çevik etkin pişmanlıktan yararlandıkları için hüküm geriye bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çıkar, Harun Kiraz, İlhan Pekçur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Özhan Yurduğüzel, Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren beraat ettiriildi.

Arı, Tekinaslan, Altun ve Sezgin’in ceza süreleri dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

09.50 Ankara başsavcılığı, dördü faal Hacettepe Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

27 Aralık

13.10 Ankara başsavcılığı, ’11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ‘ByLock’ yüklendiğini’ saptadı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıkları’na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları’na iletilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Bylock sunucularına bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekir.”

AA’ya konuşan Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

Kocaman şöyle devam etti: “Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı’nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık.”

11.3o KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi’nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 kişiden 54’ü gözaltına alındı.

172 kişi hakkındaki gözaltı kararının nedeni ‘ByLock’ kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi.