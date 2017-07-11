Darbe girişimi | İstanbul merkezli sekiz ilde bilişimcilere operasyon: 52 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

08.46 İstanbul merkezli sekiz ilde ‘FETÖ’nün bilişim yapılanmasına düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 52’si gözaltına alındı.

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11 Temmuz

11.35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, ‘FETÖ’ iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alındı.

11.20 Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 43 kişi hakkında ‘FETÖ’den gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan kişilerden altısının hala görevde, 37’sinin de daha önce açığa alınanlardan olduğu belirtildi. Kararın gerkeçesi ise, kişilerin ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları iddiası.