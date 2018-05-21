Darbe girişimi | İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü işgal davasında karar

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 18’i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı.

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Mahkeme heyeti, Mithat Aynacı’nın da aralarında bulunduğu 10 sanığı ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık ise beraat ederken, bir sanığın dosyası ayrıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı’nın içindeki konferans salonunda görülen karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Öte yandan, çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından son sözleri alındı. Duruşmaya verilen üç saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

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Bir dosya ayrıldı

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında tüm delillerin toplanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi.

54 sanığa beraat

54 sanığın ayrı ayrı tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz’ın da tahliyesine hükmetti.

11 sanığa ceza

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ve eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez, eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin, eski üsteğmen Burak Uluçınar, eski astsubay Maksut Keleşoğlu, eski uzman Çavuş İdris Yeter, uzman çavuşlar Özgür Akkayya ve Ömer Kalın’ı ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan uzman çavuş Mehmet Umur’u da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Umur’a ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter’i ise, Hüseyin Kısa, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Muhammet Aksu, Türkmen Tekin’i öldürdükleri gerekçesiyle dörder kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Fatih Sönmez, Ahmet Kocabay’ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, bazı sanıklar ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ suçlarından da farklı oranlarda hapis cezalarına çaptırıldı.

12 sanığın tutukluluk haline devam

Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya, Ömer Kalın ve İsmail Uğuz’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.