Darbe girişimi | İçişleri Bakanlığı’nda 42 gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
09.39 İçişleri Bakanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaramazlara biraz batar!
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
09.39 İçişleri Bakanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Katar’ı teröre destek olduğu gerekçesiyle ulaşım ve diplomasi ablukasına alan Körfez ülkelerinin Türkiye’ye üç maddede kendi çizgilerini özetleyip, ‘Tercihini yap’ mesajını verdiği ileri sürüldü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı protestoların katılan yurttaşları ‘ağaç taşıma kültürü’ne sahip olmamakla eleştirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli arka arkaya gelen ‘damat tahliyeleri’ne tepki gösterdi: “Onun damadı bunun akrabasıymış diyerek hiçbir suçlunun hiçbir failin adalete kıymasına izin veremeyiz.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir tartışma konusu olan bedelli askerliğin gündemde olmadığını, konuşulanın sadece ‘dedikodu’ olduğunu söyledi.
İstanbul Boğazı’nda son günlerde yaşanan renk değişikliğinin sebebinin ‘Emiliania huxleyi’ isimli kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğu ortaya çıktı.