Darbe girişimi | HSYK, 454 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

19.45 Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yayınladığı son kararnameyle 454 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi.

HSYK Birinci Dairesi’nin 282 sayılı adli yargı kararnamesi 427;283 sayılı idari yargı kararnamesi ile 27 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Kararnameyle daha önce açığa alınanlar 65 hakim ve savcı görevlerine iade edildi. Meslekten istifa eden ya da emekliliğe ayrılan bazı isimler de mesleğe kabul edildi.

10:20 İçişleri bakanlığı son bir hafta içinde ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alındığını, 48’inin tutuklandığını bildirdi.