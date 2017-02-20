Darbe girişimi | HSYK, 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

20 Şubat

18.30 ‘Selam Tevhid’ soruşturmasında ‘kumpas’ yaptıkları iddiasıyla aranan ve gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ‘FETÖ’den tutuklandı.

Sarıkaya, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmasıyla tanınıyor.

18.00 HSYK 2’nci Dairesi ‘FETÖ’yle bağlantılı oldukları iddiasıyla 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Böylece ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 886’ya yükselmiş oldu.

18 Şubat

22.10 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 ilde sürdürülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gözaltına alındı.

Muğla merkezli eş zamanlı operasyon İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Giresun, Aydın ve Manisa’yı kapsıyor.

13.34 Tekirdağ’ın Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

12.11 Niğde merkezli dört kentte yapılan operasyonda ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen beşi avukat 17 kişi gözaltına alındı.

11.23 MİT raporuyla ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen Sakarya Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyen tutuklandı.

Gözaltına alınan 10 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. Üç kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz’in oğlu Yunus Ekiz de var.

08.48 Konya merkezli 30 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 42’si adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 23 tutuklandı, 19’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ‘FETÖ imamı’ olduğu iddia ediliyor.

01.00 ‘Selam Tevhid’ soruşturmasında ‘kumpas’ yaptıkları iddiasıyla aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya İstanbul’da gözaltına alındı. Sarıkaya, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırmasıyla tanınıyor.

Emniyete götürülen şüpheliler bugün ifade için Bakırköy Adliyesi’ne getirilecek.