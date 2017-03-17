Darbe girişimi | HSYK, 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17 Mart

23.15 Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 202 hakim ve savcıyı ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında meslekten ihraç etti.

20.30 İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen ‘FETÖ/PDY’ operasyonunda Gülen Cemaati’nin şifreli mesajlaşma programı olduğu iddia edilen ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 72 polisten 63’ü tutuklanırken, dokuzu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



16.00 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine kararı verildi. Üç komutanın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

16 Mart

16.00 İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube’nin tutuklu eski müdürü Ali Fuat Yılmazer’in diğer kızı Rabia Fitnat Yılmazer de, Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı Ankara’dan İstanbul’a getirilecek olan Yılmazer’in ‘Günün Yağmurları Derneği’ ve ‘Çağın Mağdurları Derneği’ne üye olduğu öğrenildi.

11.50 Gülen Cemaati’nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp ardından tutuklanan, hakkında bir tutuklama kararı da gazeteci Hrank Dink davasından çıkan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızı avukat Fatma Yılmazer gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre Fatma Yılmazer’in Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı ve Bank Asya’da hesap arttırıcı hareketleri olduğu iddia ediliyor. Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi’nde bulunan babasının avukatlığını yapıyordu.