Darbe girişimi | Hayrünnisa Gül’ün eski danışmanı tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
17.58 Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Yılmaz gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Teslim olan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15.35 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 3 Haziran’da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11.00 Ankara’daki ‘FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personeli 25, PTT’ personeli altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri bu sabah başladı. Gözaltı kararı verilen dört PTT personeli aktif çalışan.