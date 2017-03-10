Darbe girişimi | Habertürk spikerinin görevine ‘ByLock’tan son verildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.00 Habertürk’te spor spikeri olarak görev yapan Fatma Karaağaç’ın görevine Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle son verildi.

Twitter hesabından haberi paylaşan Karaağaç, “Cevap veremeyeceğim hiçbir soru yok. Masumiyet karinesini unutmayalım. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sadık evladı olmaya devam edeceğim” diye yazdı.

Cevap veremeyeceğim hiçbir soru yok.Mahsumiyet karinesini unutmayalım.Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık evladı olmaya devam edeceğim. https://t.co/feH14MxLf0 — Fatma Karaağaç (@ftm_krgc) March 10, 2017

11:30 Ankara başsavcılığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 30’u, Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

10:30 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 408 Türk vatandaşının İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

İsviçre haber ajansına göre başvuranlar arasında diplomatlar da var. Başvuruların ne kadarının kabul edildiği bilinmiyor.

Daha önce de ‘FETÖ’ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıla eski Bern büyükelçiliği müsteşarı Volkan Karagöz İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu ileri sürmüştü.

9 Mart

10.01 Ankara başsavcılığı, ASELSAN’da görev yapan 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Dört ilde 86 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapılıyor.

8 Mart

16:30 Ankara başsavcılığı, ‘FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 156’sı Kara Harp Okulu öğrencisi, sekizi rütbeli 164 kişi hakkında dava açtı.

13.40 Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne düzenlenen operasyonda aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildiği belirtildi.

10.48 Darbe girişimine ilişkin hazırlanan ana iddianame Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 221 ismin yer aldığı iddianamede 38 isim için 2 bin 988 kez müebbet hapis talep ediliyor.

10.28 İstanbul başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında asker ve askerden sorumlu sivil yapılanmadan olduğu belirtilen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 40 kişi gözaltına alındı.

Polisin 32 kentte eş zamanlı yaptığı operasyonu devam ediyor.