Darbe girişimi | Gözaltındaki başbakanlık yüksek müşavirine tutuklama talebi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
15.35 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 3 Haziran’da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11.00 Ankara’daki ‘FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personeli 25, PTT’ personeli altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri bu sabah başladı. Gözaltı kararı verilen dört PTT personeli aktif çalışan.