Darbe girişimi gecesi Erdoğan’ı İstanbul’a getiren pilot THY’den atılmış

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven, uçağın online takibini sağlayan ‘transponder’ını kapatmadığı için geçen şubat ayında işten çıkarıldı.

Darbe girişimi esnasında Erdoğan’ı Dalaman’dan alan TC-ATA tescilli Gulfstream G450 uçağı, yaklaşık bir saat boyunca Biga üzerinde bekleme yapmıştı. Uçağın güzergahı, internet üzerinden Flightradar24.com sitesinden ve cep telefonları için yapılan uygulamadan takip ediliyordu.

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Gulfstream G450’nin kaptan pilotu ise Barış Yurtseven’di. Barış Yurtseven, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Pilotaj Bölümü’nü bitirdikten sonra THY’ye girmişti.

İki yıl Boeing 737 uçaklarında ikinci pilot olarak uçtu. Sonrasında VIP uçaklarına tayini çıktı.

Gulfstream tipi uçaklarda görev yapmaya başlayan Yurtseven, 15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uçuruyordu.

İnceleme yapıldı, THY’den atıldı

THY’de 20 yıldır görev yapan Yurtseven’in geçtiğimiz şubat ayında darbe girişimi gecesi ile ilgili incelemeler tamamlanarak şirketle ilgisi kesildi. İddiaya göre, uçağının transponder’ını açık bırakan Yurtseven, THY’nin yaptığı güvenlik sorgulamasına da takıldı.

Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilen kaptan pilot savunmasında bu parayı çocuğunun okul ödemesi için açılan hesaba yatırdığını, ‘FETÖ’ ile bağlantısının olmadığını söyledi.

Ancak ‘FETÖ’ bağlantısı konusunda bir sonuç çıkmadı.

Özel bir havayolu şirketine giren Yurtseven, yeni görev yapacağı uçak için eğitim alıyor.