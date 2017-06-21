Darbe girişimi gecesi bir yüzbaşı: Geri dönmek yok, gerekirse halkı ezin

Darbe girişimi sırasında Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianamede 27 sanığa üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İstanbul başsavcılığının 16’sı tutuklu, biri firari olmak üzere 21’i rütbeli ve altı er hakkında hazırladığı iddianame tamamlandı.

Şüpheliler hakkında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Meclis’i ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak ve üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanınca ağır ceza mahkemesine gönderilecek.

‘Halkı ezin’

İddianamede, şüphelilerin büyük bölümünün görev yaptığı Maltepe General Nurettin Baransel Kışlası 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yaşanan askeri hareketliliğe yer verildi.

İddinamaeye göre şüphelilerden 10’u, 15 Temmuz 2016’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne zırhı araçla sevk edildi ancak trafiğin tamamen tıkalı olması nedeniyle köprüye ulaşamadı.

İddianamede şüphelilerin Kavacık’tan dönüş yaparken vatandaşların tepkisiyle karşılaştıkları ifade edilerek şöyle dendi: “Vatandaşların tepki göstermesi üzerine şüpheli uzman çavuş Selçuk Başeğmez diğer şüpheli yüzbaşı Olgun Yıldız’ı arayarak olayları kendisine aktardı. Olgun Yıldız, ‘Gerekirse halkı ezeceksin, geri dönmek asla yok’ dedi.”

Şüphelilerin köprüye ulaşamayınca kendi tugayları yerine Kenan Evren Kışlası’na gittikleri, burada gözaltına alındıkları belirtildi.

Yurttaşlar engel oldu

Şüphelilerden Kurmay Albay İsmail Girgin ile 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun şoförü uzman çavuş Muhammet Murat Duman’ın gözlatına alınacakları sırada kargaşadan faydalanarak firar ettikleri belirtildi.

İddianamade, şüphelilerden dokuzunun Harp Akademiler Komutanlığı’nda kurmay subay öğrencisi oldukları, bu öğrencilerin 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na gelerek ‘darbe faaliyetleri’ne katıldıkları aktarıldı.

İddianamade, davanın şüphelisi olmayan Maltepe Nurettin Baransel Kışlası 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu’nun darbenin Anadolu Yakası planlayıcısı olduğu, Anadolu Yakası’nda köprüler ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi noktalara askeri unsurları sevk emri verdiği ifade edildi.

Firari şüpheliler kurmay albay İsmail Girgin’in de aralarında bulunduğu, iki binbaşı ve altı yüzbaşıdan oluşan dokuz Harp Akademileri Komutanlığı öğrencisinin Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale giden ekibe takviye amaçlı görevlendirildikleri ancak vatandaşların kışlanın kapısında yoğunlaşması nedeniyle kışladan çıkamadıkları belirtildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde albay Erkan Olgay’ın 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevi devraldığı, bu devir sonrası kurmay albay İsmail Girgin’in tugayda çıkan karışıklıktan faydalanarak kaçtığı belirtildi.

Darbeci albayın kaçışı

İddianamede Girgin’in kaçışı şu sözlerle anlatıldı: “16.07.2016 günü saat 02.30 sıralarında Albay Erkan Olgay’ın 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda emir komutayı devraldığı, nizamiye bölgesinde şüpheli İsmail Girgin’i tespit ettiği ve kimlik kontrolü yaptığı, yanındaki askerlere telefonunun alınması ve kelepçelenmesi emrini verdiği, bu sırada tugay binaları istikametinden gelecek araç ve personele karşı mevzi alındığı sırada şüpheli İsmail Girgin’in kırışıklıktan faydalanarak kaçtığı ve yakalanamadığı, 667 Sayılı KHK ile ihraç edildiği, İstanbul 5’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı (…)”