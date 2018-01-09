Darbe girişimi | Geçen yıl ‘FETÖ’den 48 bin 305 kişi tutuklandı

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Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

19.19 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017’de 48 bin 305 kişinin ‘FETÖ’den tutuklandığını belirterek gözaltı sayısını bunun yaklaşık üç katı olduğunu duyurdu. Bakan, “Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir” dedi.

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19.15 Siirt merkezli 20 kentte yapılan operasyonda dördü binbaşı, ikisi yüzbaşı, biri üsteğmen, ikisi teğmen, 15’i astsubay ve yedisi de uzman erbaş olmak üzere 31 asker gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.