Darbe girişimi | Geçen hafta tutuklanan eski istihbarat şube müdürü serbest

17 Nisan

22.30 ‘FETÖ’nün Teknokent yapılanması’na yönelik yapılan soruşturma kapsamında, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ’üye olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etme’ suçlamasıyla, geçen hafta tutuklanan Ankara eski istihbarat şube müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İtirazı yapan avukat, Ulusoy’un ‘FETÖ’yle etkin mücadele’ ettiğini, darbe girişimi akşamı bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde darbeci askerlerle çatıştığı bu nedenle ‘FETÖ’nün hedefinde olan bir isim olduğunu ileri sürdü.

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İtirazı değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, “İncelenen dosya kapsamına göre, şüpheliye isnat edilen suçlara ilişkin mevcut delil durumu değerlendirildiğinde suç vasfının şüpheli lehine değişeceği cihetle, tutuklama talebi ölçülü olmayacağı hakimliğimizce değerlendirilmekte, şüpheli Cihangir Ulusoy’un avukatı Nihat Parlak’ın itirazının kabulü ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararının kaldırılmasına” diyerek Ulusoy’u serbest bıraktı. Mahkeme, kararında adli kontrol hükümlerini de uygulamadı.

21.35 Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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13 Nisan

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.11 ‘FETÖ‘nün Deniz Kuvvetleri yapılanması’ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

08.59 Konya merkezli 34 kentteki ‘FETÖ’ soruşturmasında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.