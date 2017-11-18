Darbe girişimi | ‘FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı’ tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

12:30 ‘FETÖ’nün ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki sözleşmeli subayların imamı’ olduğu belirlenen Gürdal Türkekurban tutuklandı.

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11:00 ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklanan eski Uşak belediye başkanı Ali Erdoğan’ın 15 yıl hapsi istendi.

Ali-Aysun Erdoğan çifti ve eski belediye başkan yardımcıları Ömer Oktay Akarca ve Tuncay Yılmaz hakkında hazırlanan 76 sayfalık iddianame kabul edildi.

Tüm zanlılar hakkında ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ali Erdoğan MHP’den 1999 yılında belediye başkanı seçilip beş yıl bu görev yapmış, 2004 yılında yeniden seçilemeyince mimarlığa dönmüştü. 2009’daki MHP’den bir dönem daha belediye başkanlığına seçilmiş, 2011 yılında partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdürmüştü. 1 Kasım 2015’teki CHP’den Uşak ikinci sıra milletvekili aday yapılan Erdoğan seçilememişti.

07:30 İstanbul merkezli 10 ilde gece saatlerinde 62 adrese eş zamanlı olarak ‘FETÖ’ operasyonu düzenlendi.

45 şüpheli hakkında gözaltına kararı var.

AA’nın haberinde şüphelilerin ‘FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirtildi.

16 Kasım

21.09 ‘FETÖ’ soruşturmasında 16 ay tutuklu kalan eski Develi belediye başkanı Recep Özkan tahliye edildi.

18.00 Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘FETÖ’ suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 teşkilat mensubunun ‘bakanlık oluru’yla görevlerine iade edildiğini duyurdu.

11 Kasım

09:50 İzmir’de ‘FETÖ’yle ilişkili olduğu iddiasıyla 47 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şehir merkezi ve altı ilçede, 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DHA’nın haberine göre aramalarda Fethullah Gülen’in kitapları, çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

10 Kasım

22.45 Akıncı Üssü’nde görüntülenen ‘sivil imam’ Kemal Batmaz’ın kardeşi Şakir Batmaz tutuklandı.

AA’nın haberine göre Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şakir Batmaz’ın ‘FETÖ yöneticiliği’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık ve hakimlikte üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Batmaz’ın “Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı” olduğu iddia edildi.

Batmaz’ın savcılık ifadesinde, kardeşi Kemal Batmaz’ın ‘FETÖ’ye ait evlerde kaldığını ve ‘FETÖ’cü olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayseri’de geçen yıl ağustos ayında ERÜ’de görev yapan akademik ve idari personele yönelik ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında gözaltına alınan 94 şüpheliden Şakir Batmaz dahil 26 ERÜ personeli tutuklanmıştı. ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Batmaz, daha sonra tahliye edilmişti.