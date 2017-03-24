Darbe girişimi | ‘FETÖ’nün ‘bilişim yapılanması’na operasyonda 20 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

12:35 ‘FETÖ’nün bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 75 adrese düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken, 60 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Bazı şüphelilerin Gülen Cemaati’nin şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ kullandığı öne sürülüyor.

11:00 Diyarbakır başsavcılığınınca hazırlanan iddianamede, dönemin 2’nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi amiri kurmay albay Bülent Gürdoğan’ın 25 Nisan 2016 tarihinde Boydak Holding’in yönetecileri Memduh ve Bekir Boydak’tan iki işlemde toplam 6 milyon lira havale aldığı ve aynı tarihte Şükrü Boydak’a tek işlemde 6 milyon lira gönderdiği belirtildi.

Boydak Holding’e ‘FETÖ/PDY’ye finans sağlama ve bu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu’ gerekçesiyle TMSF tarafından el konularak kayyım atanmıştı.