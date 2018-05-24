Darbe girişimi | ‘FETÖ’den tutuklu AKP’li eski vekile tahliye

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

16.20 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan, 17-25 Aralık sürecinde partisinden istifa eden AKP Burdur eski milletvekili Hasan Hami Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada, adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.

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Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Burdur’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan Hasan Hami Yıldırım, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek üzerine atılı suçların somut delile dayanmadığını iddia etti.

Yıldırım, istifa etmeden önce partisi tarafından yalnız bırakıldığını, örgütle ilgili kendisine parti yetkililerince somut bilgi verilmediğini öne sürdü. 18 aydır tutuklu olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirten Yıldırım, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Yıldırım’ın avukatı da müvekkilinin ‘ByLock’ kullanmadığının ortaya çıktığını, tutuklu kalması için maddi delillerin bulunmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 1 Kasım 2018’e ertelendi.

09.01 Dört ilde İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

08.38 Adana merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 13 kentte 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Askerlerin arasında daha önce ihraç edilen ve görevde olanlar da bulunuyor. Polis, sabahın erken saatlerinde şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Çok sayıda gözaltı var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Kasım 2017’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki darbecilerin tamamının tasfiye edildiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise 18 Nisan 2018’de “TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik” demişti.