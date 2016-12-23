Darbe girişimi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 38 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

14.10 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden açığa alınan ve ihraç edilenlere yönelik operasyonda aralarında 11 profesör, dört doçent, dört yardımcı doçent, beş araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık müdürü, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

13:30 Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 12’si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

22 Aralık

21:25 İşadamı İhsan Kalkavan ve ‘FETÖ’nün Bodrum bölge imamı’ olduğu ileri sürülen Zeki Yağmur hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Bodrum başsavcılığının talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi, Kalkavan ve Yağmur hakkında yakalama emri çıkarttı.

Kalkavan hakkında 22 Kasım’da da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

18.40 ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK’larla Fatih Gürsul’un İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine son verilmişti.

CHP Basın Koordinasyonu, Gürsul’un açığa alınmasının ardından partiye aktif olarak danışmanlık yapmadığını açıkladı.

14.00 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ihraç edilen TRT çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Miliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 35 kişi gözaltına alındı.

12:00 Çorum’da aralarında ‘asker imamları’nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20’si tutuklandı.

10.00 Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.