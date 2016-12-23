Darbe girişimi | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 38 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
14.10 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden açığa alınan ve ihraç edilenlere yönelik operasyonda aralarında 11 profesör, dört doçent, dört yardımcı doçent, beş araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık müdürü, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.
13:30 Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 12’si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
22 Aralık
21:25 İşadamı İhsan Kalkavan ve ‘FETÖ’nün Bodrum bölge imamı’ olduğu ileri sürülen Zeki Yağmur hakkında yakalama emri çıkartıldı.
Bodrum başsavcılığının talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi, Kalkavan ve Yağmur hakkında yakalama emri çıkarttı.
Kalkavan hakkında 22 Kasım’da da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.
18.40 ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK’larla Fatih Gürsul’un İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine son verilmişti.
CHP Basın Koordinasyonu, Gürsul’un açığa alınmasının ardından partiye aktif olarak danışmanlık yapmadığını açıkladı.
14.00 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ihraç edilen TRT çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı.
Miliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 35 kişi gözaltına alındı.
12:00 Çorum’da aralarında ‘asker imamları’nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20’si tutuklandı.
10.00 Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.
Darbe girişimi 21 Aralık | MEB, 2 bin personelini görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 20 Aralık | Ankara’da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Aralık | Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanına tutuklama istenmedi
Darbe girişimi 17-18 Aralık | 530 rütbeli asker hakkında ‘ByLock’ gerekçeli gözaltı kararı
Darbe girişimi 14 Aralık | Komisyonun CHP’li üyeleri tutuklu askerlerle görüşmek için başvurdu
Darbe girişimi 9-10-12 Aralık | Yedi kaymakam tutuklandı
Darbe girişimi 8 Aralık | ‘Kozmik Oda’ savcısı tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Aralık | Hatay’da ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle 15 polis tutuklandı
Darbe girişimi 2 Aralık | Milli Eğitim Bakanlığı’nda 3 bin 592 kişi görevine iade edildi
Darbe girişimi 1 Aralık | Galatasaraylı eski futbolculara 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi
Darbe girişimi 30 Kasım | Adana merkezli dört ilde operasyon: 26 kişi gözaltında
Darbe girişimi 28-29 Kasım| Hatay’da 26 polis ‘ByLock’tan tutuklandı
Darbe girişimi 26 Kasım | Samsun’da 24 öğretmen gözaltına alındı
Darbe girişimi 25 Kasım | Açığa alınan 6 bin öğretmen göreve iade edildi
Darbe girişimi 24 Kasım | 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 23 Kasım | İçişleri Bakanı: Bakanlık bünyesinde 21 bin 929 kişi ihraç edildi
Darbe girişimi 22 Kasım | Bakan Bozdağ: ‘FETÖ’den 39 bin 378 kişi tutuklu
Darbe girişimi 19 Kasım | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin koruma polisleri ‘ByLock’tan açığa alındı
Darbe girişimi 18 Kasım | Yıldız Teknik’te 73 akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 17 Kasım | Savunma Bakanı Işık: TSK’da 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı
Darbe girişimi 16 Kasım | Gülen’in avukatlarından Feti Ün tutuklandı
Darbe girişimi 15 Kasım | Bakan: 10 bine yakın Eğitim-Sen üyesi soruşturuluyor
Darbe girişimi 14 Kasım | HSYK: 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edildi
Darbe girişimi 13 Kasım | Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi’ne tahsis edildi
Darbe girişimi 11-12 Kasım | 15 Temmuz’da yaralanan yurttaş yaşamını yitirdi
Darbe girişimi 10 Kasım | Bozdağ: 36 bin tutuklu, 4 bin 115 yakalama kararı var
Darbe girişimi 9 Kasım | ‘Kozmik Oda’nın savcısı Mustafa Bilgili gözaltına alındı
Darbe girişimi 8 Kasım | İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tahliye edildi
Darbe girişimi 7 Kasım | Gözaltındaki 60 pilottan 20’si tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Kasım | Iğdır Üniversitesi Rektörü İbrahim Hakkı Yılmaz tutuklandı
Darbe girişimi 4 Kasım | Sekiz subay, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten’ tutuklandı
Darbe girişimi 3 Kasım | Eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara ‘FETÖ’ sorulacak
Darbe girişimi 2 Kasım | Gülen’in gözaltına alınan iki yeğeni tutuklandı
Darbe girişimi 1 Kasım | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10 kişi tutuklandı
Darbe girişimi 31 Ekim | Iğdır Üniversitesi rektörü gözaltına alındı
Darbe girişimi 29-30 Ekim | Çeşitli kentlerde 63 pilot gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Ekim | Çavuşoğlu: Bakanlıklardaki 500 FETÖ mensubunu attık
Darbe girişimi 27 Ekim | Sağlık Bakanlığı: 436 personel görevine iade edildi
Darbe girişimi 26 Ekim | YARSAV eski başkanı Murat Arslan tutuklandı
Darbe girişimi 25 Ekim | 15 Temmuz resmi tatil, Kazan’ın yeni adı ‘Kahramankazan’
Darbe girişimi 24 Ekim | ‘FETÖ’ şüphelisi öğretmen, uyuşturucu satıcısının evinde yakalandı
Darbe girişimi 23 Ekim | Gülen’in iki yeğeni İzmir’de gözaltına alındı
Darbe girişimi 21 Ekim | Muğla’da 10 öğretmen ‘Bylock’ gerekçesiyle tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ekim | ‘ByLock’ yazılımcısı olduğu ileri sürülen İhsan Taşkın tutuklandı
Darbe girişimi 19 Ekim | Kurtulmuş: 115 bin kişi hakkında işlem yapıldı
Darbe girişimi 18 Ekim | Genelkurmay İkinci Başkanı Dündar: Şu anda bir darbe riski yok
Darbe girişimi 17 Ekim | Süvari Giyim’in de dahil olduğu 54 şirkete kayyım atandı
Darbe girişimi 15-16 Ekim | Bakan Yılmaz: 2 bin 635 personel tutuklandı, 313’ü aranıyor
Darbe girişimi 14 Ekim | Çalışma Bakanı: Kamuya alımları belirli bir süre durdurduk
Darbe girişimi 13 Ekim | HSYK, 184 hakim ve savcıyı daha açığa aldı
Darbe girişimi 12 Ekim | Kapatılan Zaman’ın tutuklu iki yazarı tahliye edildi
Darbe girişimi 11 Ekim | Meclis’te kabul edildi: OHAL üç ay uzatıldı
Darbe girişimi 8-9 Ekim | 85 gündür aranan binbaşı yakalandı
Darbe girişimi 7 Ekim | Özhaseki: El konulan taşınmazların değeri 15 milyar lira civarı
Darbe girişimi 6 Ekim | Harran Üniversitesi eski rektörü havaalanında gözaltına alındı
Darbe girişimi 5 Ekim | 540 asker görevinden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 4 Ekim | Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne tarihçi Erhan Afyoncu atandı
Darbe girişimi 3 Ekim | Kurtulmuş: Dört partinin katılımıyla KHK komisyonu kurulacak
Darbe girişimi 1-2 Ekim | Fethullah Gülen’in kardeşi İzmir’de yakalandı
Darbe girişimi 30 Eylül | Silivri, Metris ve Bakırköy cezaevlerinde 87 kişiye gözaltı kararı
Darbe girişimi 29 Eylül | Gaziantep Üniversitesi’nde 90 memur ve akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Eylül | Bozdağ: Şu ana kadar 32 bin kişi tutuklandı
Darbe girişimi 27 Eylül | CHP, bir KHK’yı daha Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
Darbe girişimi 26 Eylül | ‘Bursa bölge sorumlusu’ olduğu öne sürülen kişi tutuklandı
Darbe girişimi 23-25 Eylül | Gülen’in altı akrabası ‘propaganda’dan gözaltında
Darbe girişimi 22 Eylül | Futbolda deplasman yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 21 Eylül | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli 17 er tahliye edildi
Darbe girişimi 20 Eylül | Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Eylül | 27 bin 715 öğretmen ihraç edildi, 9 bin 465’i açığa alındı
Darbe girişimi 10-18 Eylül | OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açılacak
Darbe girişimi 9 Eylül | Ankara’da 32 teğmen yeni delillerin ardından tahliye edildi
Darbe girişimi 8 Eylül | MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı
Darbe girişimi 7 Eylül | Topbaş’ın damadı dahil 65 işadamına tutuklama talebi
Darbe girişimi 6 Eylül | Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu tutuklandı
Darbe girişimi 5 Eylül | AKP’li eski vekil İdris Şahin serbest bırakıldı
Darbe girişimi 4 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Çapkın, Silivri Cezaevi’ne konuldu
Darbe girişimi 3 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Darbe girişimi 2 Eylül | Bakan Bozdağ: 3 bin 838 mahkum ve tutuklu salıverildi
Darbe girişimi 1 Eylül | Yeni KHK’larla binlerce kamu çalışanı görevden çıkarıldı
Darbe girişimi 31 Ağustos | Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı
Darbe girişimi 30 Ağustos | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı
Darbe girişimi 29 Ağustos | KPSS soruşturmasında 13 TRT çalışanı tutuklandı
Darbe girişimi 28 Ağustos | Yunanistan’a kaçan askerler üç ülkeye sığınma talebinde bulundu
Darbe girişimi 27 Ağustos | Üç eski büyükelçi tutuklandı
Darbe girişimi 26 Ağustos | Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı
Darbe girişimi 25 Ağustos | AKP’li dört belediye başkanı partiden ihraç edildi
Darbe girişimi 24 Ağustos | Biden: Daha erken Türkiye’ye gelmediğime pişmanım
Darbe girişimi 23 Ağustos | YAŞ kararları onaylandı: 586 albay emekli edildi
Darbe girişimi 22 Ağustos | Tahliye olanların sayısı 22 bin 198’e ulaştı
Darbe girişimi 21 Ağustos | Balyoz davası savcısı, ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ağustos | Üç kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Ağustos | Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 18 Ağustos | Gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı
Darbe girişimi 17 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 20 bin 355 kişi tutuklu, 40 bin 29 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 16 Ağustos | Gülen için baronun atadığı avukat çekilme talebinde bulundu
Darbe girişimi 15 Ağustos | Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni KHK çıktı
Darbe girişimi 14 Ağustos | Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na Akar da katılacak
Darbe girişimi 13 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 76 bin 597 memur açığa alındı
Darbe girişimi 12 Ağustos | 162 asker firarda, 3 bin 185 asker TSK’dan ihraç edildi
Darbe girişimi 11 Ağustos | 17 bin 740 tutuklu, 5 bin 685 kişi gözaltında
Darbe girişimi 10 Ağustos | HSYK, 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 9 Ağustos 2016 | 15 Temmuz gecesi Ankara’da 146 yurttaş hayatını kaybetti
Darbe girişimi 8 Ağustos | Kurtulmuş: Kamu çalışanlarının izin yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 6 Ağustos | Yıldırım: Yenikapı’da slogana müsaade edilmeyecek
Darbe girişimi 5 Ağustos | Dokuzu general 288 asker firarda
Darbe girişimi 4 Ağustos | Erdoğan: Yakalananlar buzdağının görünen yüzü
Darbe girişimi 3 Ağustos | Tutuklu sayısı 13 bin 519’a yükseldi
Darbe girişimi 2 Ağustos| Başbakan Yıldırım: Yeni bir KHK yayınlanacak
Darbe girişimi 1 Ağustos| Savunma Bakanı Işık: Dokuzu general 311 asker firari
Darbe girişimi 31 Temmuz I Marmaris’te aranan 11 asker daha yakalandı
Darbe girişimi 30 Temmuz | Şahin Alpay ve Ali Bulaç dahil Zaman gazetesinin altı eski yazarı tutuklandı
Darbe girişimi 29 Temmuz | Nazlı Ilıcak dahil 17 gazeteci tutuklandı
Darbe girişimi 28 Temmuz | YAŞ kararları açıklandı: Komuta kademesinde değişiklik yok
Darbe girişimi 27 Temmuz | 149 general ve amiral ihraç edildi, 18 televizyon ve 45 gazete kapatıldı
Darbe girişimi 26 Temmuz | Bülent Mumay’la birlikte gözaltındaki gazeteci sayısı 16’ya yükseldi
Darbe girişimi 25 Temmuz | Yıldırım: Yeni anayasa konusunda liderlerle görüş birliğine vardık
Darbe girişimi 24 Temmuz | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez ‘Ak Saray’a gidiyor; Demirtaş’a davet yok
Darbe girişimi 23 Temmuz | 123 general ve amiral tutuklu
Darbe girişimi 22 Temmuz | Erdoğan: İkinci bir emre kadar meydanları bırakmayın
Darbe girişimi 21 Temmuz | Erdoğan bir kez daha: İstihbarat zaafı açık
Darbe girişimi 20 Temmuz | Kritik MGK’dan üç ay OHAL çıktı
Darbe girişimi 15-19 Temmuz | Gözaltındaki asker sayısı 6 bin 746, 1258’i tutuklu