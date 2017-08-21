Darbe girişimi | Eski MİT mensubu Enver Altaylı gözaltında

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
15.00 Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, eski MİT mensubu Enver Altaylı, Ankara’da başlatılan ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.
1968’de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.
19 Ağustos
15.40 Sivas merkeli 12 kentte ‘FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması’na yapılan operasyonda 17 asker gözaltına alındı.
Askerlerden birinin daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
15.00 İstanbul merkezli dokuz kentte 19 eski polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 12’si gözaltına alındı.
KHK’yla ihraç edilen polisler şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlandı.