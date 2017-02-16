Darbe girişimi | Eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

14:00 Eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı.

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına 28 eski Merkez Bankası çalışanından üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Şubat’ta eski Merkez Bankası çalışanı 36 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

11.55 TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 14 kişi İstanbul’da, sekiz kişi Kocaeli’de, iki kişi ise Ankara’da evlerinde gözaltına alındı.

15 Şubat

17.35 Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A. dahil dört öğretim görevlisi ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

08.42 Adana merkezli sekiz ilde, Gülen Cemaati soruşturması kapsamında aralarında üç emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler arasında, Gülen Cemaati’nin gizli haberleşme programı olduğu öne sürülen ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.