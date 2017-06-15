Darbe girişimi | Eski MEB personeline operasyon: 74 gözaltı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

15 Haziran

12:15 İstanbul’da ‘FETÖ’nün gizli haberleşme programı olduğu belirtilen ‘ByLock’ kullandığı ve ‘FETÖ’yle irtibatı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeline yönelik soruşturmada gözaltı kararı bulunan 101 şüpheliden 74’ü yakalandı.

12:00 Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Koza-İpek Holding’e ilişkin soruşturmada Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl hapis istendi.

14 Haziran

23.03 Anadolu başsavcılığının Kaynak Holding’in eski yönetici ve ortaklarına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 kişiden 34’ü ‘terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘terör örgütüne finans sağlamak’ suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

20.51 Meclis Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü M.Ö., ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

19.48 Mersin’de darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin başsavcılığının soruşturmasında 17 şüpheli hakkında KHK’yla kapatılan okullarda öğretmenlik yaptıkları, Bank Asya’da hesapları ve bazı şirketlerde SGK kayıtları bulunduğu, ‘FETÖ’ yöneticileriyle de irtibatları olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkardı, altı kişi aranıyor.

09.39 İçişleri Bakanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.