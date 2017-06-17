Darbe girişimi | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın teslim oldu

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
08.30 ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına dair vali ve kaymakamlara yönelik iddianamenin kabulü ardından yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gece geç saatlerde teslim oldu.
Eski Denizli valisi Abdülkadir Demir hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı var.
16 Haziran 2017
17.58 Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün bir dönem danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Yılmaz gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Teslim olan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15.35 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 3 Haziran’da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
11.00 Ankara’daki ‘FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) personeli 25, PTT’ personeli altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri bu sabah başladı. Gözaltı kararı verilen dört PTT personeli aktif çalışan.